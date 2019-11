SpaceX envía al espacio otros 60 satélites para su 'megaconstelación' Starlink

La compañía estadounidense SpaceX envió este lunes a las 14:56 GMT otros 60 satélites para su 'megaconstelación' Starlink mediante un cohete Falcon 9, lo que la convirtió en la misión con "la carga útil más pesada hasta la fecha", según lo anunció horas antes a través de su página oficial de Twitter.

El lanzamiento se llevó a cabo desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) y fue retransmitido en directo a través de YouTube.

Existía una probabilidad del 80% de que hubiera un clima favorable para el despegue. Se trata de la cuarta vez que SpaceX utiliza ese Falcon 9, pues la empresa de Elon Musk busca reducir costes.

Durante esta misión, el dron bautizado como "Of Course I Still Love You" ("Por supuesto que sigo amándote", en inglés) estuvo estacionado a varios cientos de kilómetros para servir como plataforma de aterrizaje para la primera etapa del Falcon 9. Otras dos naves se encargaron de capturar las dos mitades del carenado de carga útil cuando descendieron con paracaídas.

Internet global

El conjunto de satélites, cuyo peso individual es de unos 260 kilos, será puesto en órbita a unos 280 kilómetros de altura al cabo de una hora del lanzamiento. Posteriormente, se harán las pruebas pertinentes y se ubicarán en sus posiciones operativas para empezar a funcionar.

Starlink es un proyecto de SpaceX que busca crear una constelación de unos 12.000 satélites para ofrecer banda ancha rápida a nivel global, incluso en comunidades o lugares donde el servicio de Internet sea inexistente, caro o poco confiable, asegura su página oficial.

La empresa lanzó sus primeros 60 satélites el pasado mes de mayo desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.). Después de completar seis lanzamientos, la empresa espera lograr ofrecer sus servicios en EE.UU. y Canadá para posteriormente expandir su cobertura por todo el mundo tras lograr un total de 24 lanzamientos. SpaceX planea concretar varios de ellos para fines de este año.





