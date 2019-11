Una investigación revela cuánto hay que equivocarse para alcanzar un aprendizaje óptimo

Un estudio dirigido por la Universidad de Arizona (EE.UU.) concluyó que una tasa de éxito perfecta puede significar no alcanzar un aprendizaje exitoso. En su lugar, asegura que se debería apuntar a fallar alrededor del 15 % del tiempo para alcanzar una velocidad optima de aprendizaje.

Mediante una pauta que han denominado 'regla del 85 %', los investigadores aseguran que equivocarse el 15 % del tiempo es una manera adecuada de obtener nuevas habilidades y conocimientos.

Para llegar a este porcentaje, los autores del artículo publicado en la revista Nature Communications la semana pasada, realizaron una serie de experimentos de aprendizaje automáticos en los enseñaron a computadoras tareas simples como calificar patrones en categorías. Los ordenadores aprendieron más rápido cuando la dificultad era tal que respondieron con una exactitud del 85 %.

El equipo observó cómo la dificultad del entrenamiento afecta la tasa de aprendizaje mediante el empleo de algoritmos de aprendizaje, redes neuronales artificiales y modelos de computadora que simularían el aprendizaje en seres humanos.

En declaraciones a la revista Newsweek, Robert Wilson, autor principal del estudio y profesor de psicología y ciencias cognitivas en la Universidad de Arizona, asegura que la regla del 85 % solo aplica en entornos limitados; el estudio solo consideró tareas de clasificación binaria en lugar de desafíos más generales.

Como conclusión, Wilson explica que la perfección no es lo ideal para el aprendizaje: "necesitamos cometer algunos errores para aprender y si lo que estás haciendo no es un desafío, entonces probablemente no estés aprendiendo tan bien como podrías".