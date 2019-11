Un hombre es presuntamente enterrado vivo bajo arena mientras dormía en un sitio de construcción

Un hombre fue supuestamente enterrado vivo por accidente mientras dormía bajo un cruce elevado en construcción en la ciudad india de Coimbatore (estado de Tamil Nadu), según informa The New Indian Express.

Según la Policía, el suceso habría ocurrido el jueves de la semana pasada, cuando los obreros vertieron tierra para crear una zona ajardinada, sin advertir la presencia del hombre en el lugar. No fue hasta dos días después, cuando otros trabajadores llegaron al sitio para nivelar el terreno, que se descubrió el cuerpo sin vida del hombre, de unos 40 años de edad.

Asimismo, los agentes encontraron botellas de licor vacías junto al individuo no identificado, por lo que no descartan que en el momento del accidente estuviera en estado de ebriedad. No obstante, también se investiga otra hipótesis que contempla que el hombre fuera asesinado y su cadáver posteriormente escondido bajo la arena.

El cuerpo será sometido a autopsia para esclarecer la causa de la muerte del sujeto.