Los peores huracanes sacuden Estados Unidos tres veces más a menudo que hace un siglo

Los huracanes más intensos se han vuelto tres veces más frecuentes en los últimos cien años, según un estudio de científicos daneses publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En los últimos 16 años, se han registrado 8 los 20 peores huracanes ocurridos desde 1900, concluye la investigación.

"Los más devastadores son los que más se están repitiendo más", asegura el profesor asociado de la Universidad de Copenague, Aslak Grinsted, uno de los autores del estudio. Según explica, esto es "lo que cabía esperar según el modelo del clima", informa AP.

Para llegar a esta conclusión, los autores midieron el impacto de los huracanes calculando el total de área devastada, a diferencia de los estudios tradicionales, que calculan las pérdidas económicas. Tras estudiar 247 huracanes registrados a partir de 1900, los científicos llegaron a la conclusión de que aquellos huracanes que arrasan un total de más de 1.209 kilómetros cuadrados —el 10% de los huracanes más intensos— ocurren con una frecuencia 3,3 veces mayor.

Expertos en cambio climático aseguran que el aumento de la temperatura de los océanos y de la atmósfera hace que los desastres naturales sean cada vez más frecuentes.