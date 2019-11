Suspenden por falta de quórum la sesión de Diputados en Bolivia que debatiría la renuncia de Evo Morales

#LaPaz Jefe de Bancada del #MAS, #SergioChoque, anuncia que los asambleístas oficialistas no participarán en la Sesión Legislativa: "No vamos a asistir a ninguna convocatoria 'trucha', y mientras no exista garantías para nosotros y nuestras familias". pic.twitter.com/8qxaB5mOF5