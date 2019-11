Agentes del FBI llegan a México para investigar la masacre de las familias mormonas

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llegaron el lunes al estado mexicano de Sonora para colaborar en las investigaciones de la masacre de la familias LeBarón y Langford, en la que fueron asesinadas tres mujeres y seis niños.

Las cinco unidades del FBI fueron recibidos por elementos de la Policía Federal mexicana, quienes los escoltaron al aeropuerto para abordar un helicóptero de esta corporación hacia el municipio de Bavispe, ubicado entre los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, donde ocurrió el tiroteo contra las familias mormonas.

Sin embargo, la acción de los agentes estadounidenses estará delimitada por la autorización de autoridades mexicanas. Tampoco podrán portar armas.

"No pueden estar armados, no pueden hacer gestiones propias que no estén autorizadas por el Ministerio Público", explicó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes.

El canciller explicó que la colaboración entre México y EE.UU. para resolver crímenes, como la masacre de Bavispe, es consecuencia de un tratado de asistencia jurídica mutua firmado en 1994 entre la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR).

Ebrard indicó que México invitó a los agentes del FBI a colaborar en las investigaciones, en reciprocidad por la manera en que autoridades mexicanas pudieron seguir de cerca las indagatorias por el atentado contra mexicanos en una tienda de El Paso, Texas (EE.UU.), ocurrida en agosto pasado.

"El Gobierno de México, por decisión propia, invita al Gobierno de Estados Unidos a acompañar la investigación", dijo Ebrard, quien consideró que la colaboración de agentes estadounidenses permitirá conocer más a fondo los pormenores del tráfico de armas de territorio estadounidense a suelo mexicano.

Hay detenidos

El día anterior, el lunes 11 de noviembre, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya hay detenidos sobre la masacre, pero no dio más información al respecto, al señalar que corresponde a las fiscalías informar sobre el curso de las investigaciones del crimen.

"Hay detenidos pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está en manos de la Fiscalía del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República", dijo Durazo en una breve declaración a medios de comunicación.

El caso del asesinato de mujeres y niños de las familias mormonas, quienes tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense, provocó tensiones diplomáticas, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreciera apoyo armado en México para acabar con los cárteles de la droga.

En este sentido, algunos congresistas estadounidenses incluso plantearon la posibilidad de mandar a militares o personal armado a territorio mexicano para erradicar el "terrorismo" de los grupos del narcotráfico, quienes, según los legisladores, representan un riesgo para la seguridad nacional de EE.UU.