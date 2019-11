VIDEO: Mujer bangladesí se filma a escondidas pidiendo socorro por ser torturada en Arabia Saudita

Una trabajadora migrante publicó un video en el que cuenta sobre el maltrato y los "ataques sexuales despiadados" que ha sufrido a manos de sus empleadores en Arabia Saudita, informa AFP.

Llorando, Sumi Akter, criada bangladesí de 25 años, se grabó secretamente para pedir que la ayuden y relatar sobre los abusos a los que ha sido sometida.

"Me encerraron por 15 días y apenas me daban de comer. Me quemaron las manos con aceite caliente y me ataron. […] Me torturaron y golpearon repetidamente y luego me llevaron a otra casa, donde sufrí lo mismo", se queja la mujer en el video, mostrando las cicatrices.

La joven ruega que la repatrien: "Creo que no voy a vivir, voy a morir. […] Socórranme por favor. Llévenme de este lugar".

La mujer todavía vive en Yeda (Arabia Saudita) y su móvil ha sido confiscado tras la divulgación del video, según ha denunciado BRAC, una ONG humanitaria bangladesí.

El video de la mujer provocó protestas en Daca, capital de Bangladés, y el Gobierno llamó a la agencia estatal de empleo en el extranjero a repatriar a la mujer lo más rápidamente posible.

Desde 1991, unas 300.000 mujeres bangladesíes han viajado al país árabe para trabajar, según datos gubernamentales citados por Al Jazeera.

Un grupo bangladesí de protección de migrantes, el Ovibashi Karmi Unnayan Program, informó el mes pasado que el 61 % de las mujeres encuestadas al regresar a su país, muchas desde Arabia Saudita, dijeron haber sufrido maltratos físicos. Además, 14 % confesaron que habían sido abusadas sexualmente.

Este año los cuerpos de 48 mujeres han sido repatriados desde Arabia Saudita, según informa BRAC.