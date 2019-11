Evo Morales, desde México: "Un militar recibió una oferta de 50.000 dólares a cambio de entregarme"

El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, agradeció nada más llegar a México al gobierno de este país por "salvarle la vida".

"Estoy muy agradecido con el Gobierno de México porque me salvó la vida. El 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50.000 dólares a cambio de entregarme", dijo el mandatario desde el aeropuerto de la capital mexicana, a donde llegó tras recibir asilo político.

El político explicó que en las horas posteriores al golpe de Estado en su contra, integrantes de su equipo de seguridad le mostraron grabaciones con ofrecimientos de dinero en efectivo para entregar a Morales a sus enemigos políticos.

"Mientras tenga la vida, seguimos en política, sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, la discriminación, la humillación, pero surgen otros grupos que no respetan la vida y menos a la patria", apuntó.

"Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo, que es indígena Evo", aseveró Morales, quien afirmó que solo habrá paz en Bolivia cuando haya "justicia social".

Asimismo, destacó que renunció a su cargo para que "no haya más hechos de sangre y enfrentamientos". "No es este golpe de Estado lo que me va a hacer cambiar de opiniones políticas", afirmó.

Tras su discurso ante la prensa, Morales se marchó junto al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por razones de seguridad, el Gobierno mexicano se reservó la información de dónde pasará la noche Morales y sus colaboradores.

