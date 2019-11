Acusan a un hombre de agresión sexual y alega que es culpa de la mujer por no "haberse tapado"

Un hombre fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en Irlanda y ha sido declarado culpable. Según los cargos impuestos, el sujeto agarró las nalgas de la joven mientras ella caminaba por la noche en una calle de Dublín, cuando regresaba a un club nocturno junto a su amiga, informó este martes Irish Independent.

Richard Duncan, de 42 años, fue detenido por agentes que patrullaban la zona y observaron el incidente. Sin embargo, el hombre se declaró inocente y responsabilizó a la víctima por la agresión. "Es su culpa, no tenía nada puesto. No es mi culpa, ella no se quejó. Soy alto y guapo, las mujeres me persiguen. Debería haberse tapado", afirmó el acusado a la Policía.

El caso ocurrió el 15 de febrero de 2017 y en ese entonces, Duncan estuvo bajo custodia durante una semana. Posteriormente, un juez le otorgó la libertad bajo fianza y suspendió el dictamen de sentencia hasta el año siguiente.

La joven, de 20 años, presentó la denuncia a la Policía pero más adelante la retiró porque tenía que priorizar su trabajo universitario sobre cualquier proceso de juicio, alegó.

Sin embargo, las declaraciones de la detective Orla Moynihan, quien presenció el hecho desde la patrulla, fue clave para la investigación. "Lo observé agarrar la parte trasera y las nalgas de la mujer con un vestido rojo", señaló la agente.

Además, la joven señaló que durante la agresión estaba demasiado asustada como para enfrentar a Duncan. Inicialmente "me dijo mientras caminaba 'te ves bien', o algo así", comentó la víctima, y señaló que solo pudo responder "algo como 'vete', me sorprendió, no esperaba que sucediera, estaba molesta", agregó la mujer.

Jane Monckton Smith, profesora de criminología y exagente de Policía, criticó la respuesta de Duncan y el hecho de culpar a las víctimas, en una entrevista a The Independent. "El consentimiento no se da en la forma en que alguien se viste. La defensa es arcaica al sugerir que este hombre tiene derecho a actuar según su propio sentido de derecho y nada más".