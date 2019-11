Tribunal de la UE obliga a las tiendas a etiquetar los artículos producidos en los asentamientos israelíes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este martes que los comercios de los países miembros del bloque comunitario deberán informar en sus etiquetas de los productos que hayan sido producidos en los asentamientos israelíes del Valle del Jordán y los Altos del Golán, territorios palestinos ocupados por Israel.

En la resolución de la corte, con sede en Luxemburgo, se justifica que "los alimentos originarios de los territorios ocupados por el Estado de Israel deben llevar la indicación de su territorio de origen" debido a que los consumidores tienen derecho a tomar "decisiones con conocimiento" al realizar sus compras.

Posible impacto

Los funcionarios del país hebreo citados por The Times of Israel sostienen que el veredicto dañará los intereses comerciales de todos los exportadores israelíes, no solo a aquellos que produzcan en los asentamientos, por lo que creen que la decisión deteriorará las tensas relaciones bilaterales con la UE.

Respuesta de Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró que la decisión fortalece a aquellos que promueven boicots contra Israel y niegan su derecho a existir, recoge Jerusalem Post. El canciller del país, Israel Katz, prometió trabajar con sus homólogos europeos para garantizar que no se aplique la norma.

La reacción palestina

Por su parte, el dirigente de la Organización de Liberación de Palestina Saeb Erekat aplaudió el fallo judicial y pidió a los países europeos implementar "lo que es una obligación legal y política".

Al mismo tiempo todavía no está claro cómo se hará efectiva la medida. Si bien se espera que los minoristas europeos hagan el etiquetado, en ocasiones puede ser difícil identificar el origen real del producto, dicen los expertos.

La ocupación israelí

Cisjordania está actualmente dividida en tres sectores.

El sector A (el 18 % de su territorio) está bajo el control total de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El sector B (22 %) está bajo el control civil de la ANP, pero bajo el control militar de Israel, mientras que el sector C (60 %) está controlado totalmente por Israel.

Desde el punto de vista del Consejo de Seguridad de la ONU, el territorio de Cisjordania está bajo la ocupación israelí desde 1967.

