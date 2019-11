Alcalde boliviano de Oruro anuncia que no dejará su cargo pese a las agresiones en su contra

El alcalde del municipio de Oruro (oeste de Bolivia), Saúl Aguilar Torrico, quien renunció tras el saqueo e incendio del pasado domingo en la empresa de radio y televisión Mega, ubicada en su propiedad, afirmó este miércoles que continuará en el cargo, pese a las acciones de manifestantes violentos que atentaron contra su familia.

Según denunció el alcalde Aguilar, algunos manifestantes lo acusaron de pertenecer al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, pese a que no milita en ningún espacio político. "La determinación que he tomado es de no renunciar por el bien de Oruro, por el bien de los vecinos", dijo en conferencia de prensa.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!