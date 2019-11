El rival ruso de Facebook introduce el botón que todos querían pero nunca consiguieron

La red social rusa Vkontakte (VK) ha revelado que pronto introducirá el botón 'No me gusta', algo que los usuarios de Facebook llevan años pidiendo.

Desde comienzos de 2020, junto a los comentarios se mostrarán dos botones de evaluación: positivo ('Me gusta') y negativo ('No me gusta'). La novedad fue anunciada este miércoles en un evento de la compañía en Moscú.

Los internautas podrán así expresar su desacuerdo con la opinión de un comentarista sin entrar en un debate, sino simplemente poniendo un 'dislike', explicó la plataforma en un comunicado publicado en su sitio web.

Ventajas de los 'dislikes'

Los desarrolladores creen que la nueva función reducirá la cantidad de mensajes "desestructurados" que "no son interesantes de leer y que no son conducentes a una respuesta detallada", lo cual "llevará a la comunicación en VK a un nuevo nivel de calidad". Además, afirman que la introducción de este botón permitirá simplificar el proceso de moderación de los comentarios.

Esta función existe también en YouTube, aunque los usuarios de otras redes sociales por el momento no tienen la posibilidad de marcar negativamente los comentarios.

Desventajas (según Facebook)

Facebook introdujo el botón 'Me gusta' en 2009 y más tarde lo complementó con cinco opciones más ('Me encanta', Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enoja'), como forma de responder a las peticiones del tan solicitado 'No me gusta'.

Sin embargo, el gigante tecnológico cree firmemente que la introducción de este botón provocaría mucha negatividad, algo que la compañía no quiere fomentar. Aún así, los desarrolladores de la plataforma siguen experimentando y en 2017 lo llegaron a probar con grupos limitados de usuarios. Sin embargo, la esperada novedad nunca llegó al gran público.

En la actualidad, Facebook está probando en Australia algo diametralmente opuesto: una función que oculta el contador de iconos de 'Me gusta' en los perfiles de otros usuarios. De hecho, esta idea se ha convertido en 2019 en tendencia entre las redes sociales. Pruebas similares se están llevando a cabo en Instagram, y entre sus 'conejillos de indias' también figura el país austral.

