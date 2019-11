India demuestra con imágenes que su misión lunar del 2019 no ha sido un fracaso

La misión lunar Chandrayaan-2, que fracasó en septiembre al intentar alunizar el módulo Vikram, no ha sido completamente fallida, demostró este miércoles la Organización India de Investigación del Espacio (ISRO por sus siglas en inglés). El orbitador indio continúa mapeando la topografía lunar desde una altura de 100 kilómetros y la agencia publicó varias imágenes recabadas.

Una imagen tridimensional de la superficie, compartida por la ISRO en Twitter, representa un cráter de impacto próximo al de Lindbergh, conocido desde las misiones Apollo (EE.UU.). En otra, publicada en el sitio web de la agencia, se aprecian las visiones frontal, nadir, térmica, óptica y artística de una misma franja de la superficie tomadas por las cámaras del Chandrayaan-2.

Algunos fragmentos representan una cresta, varios tubos de lava y un surco formado por una corriente de lava.

Vikram llevó a la superficie lunar un pequeño vehículo todoterreno de 6 ruedas, pero el descenso no fue como lo habían planeado y el duro impacto hizo que el aparato quedara inoperativo. Otro intento de alunizar un módulo de descenso ha sido programado para noviembre del 2020, para emprenderlo la India mandará a la Luna la nave Chandrayaan-3.

Un documento interno de la Organización India de Investigación del Espacio que recoge este jueves el periódico The Times of India priorizó "llevar a cabo un análisis detallado de los cambios para mejorar el sistema de descenso", tomando en consideración distintas recomendaciones, incluidas las no implementadas en ese intento anterior.

La NASA publicó a finales de septiembre dos imágenes satelitales del área donde el módulo indio intentó alunizar semanas antes.