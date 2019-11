Disney+ admite el racismo en 'Dumbo' y 'Los aristogatos' y se disculpa por algunos de sus clásicos

El martes pasado surgió en línea un nuevo servicio de 'streaming', Disney+, con una gran variedad de series y películas que vienen con comentarios o descripciones adjuntas, en las que los usuarios pueden encontrar un sinopsis y algunos detalles más sobre cada cinta.

Inesperadamente, en las descripciones de algunos de los largometrajes animados más clásicos de Disney —como 'Dumbo' (1941) o 'Los aristogatos' (1970)— sale un mensaje que advierte de la posible aparición de contenidos racistas en el filme.

"Este programa está presentado como se creó originalmente. Puede contener representaciones culturales anticuadas", reza el aviso, que también acompaña la descripción de películas como 'La dama y el vagabundo' (1955), 'Peter Pan' (1953) o 'El libro de la selva' (1967). La medida supuestamente obedece a que estas cintas, creadas hace varias décadas, incluyen escenas que en la actualidad no son aprobadas socialmente.

Según recuerda el periódico The Independent, la película 'Dumbo' contiene una escena al ritmo de 'La canción de los trabajadores' (Song of the Roustabouts, en inglés), en la cual empleados negros cantan acerca del interminable trabajo que deben cumplir por falta de educación: "De día y de noche igual / Es trabajar sin descansar / Pues no quisimos estudiar".

El medio agrega que este mismo filme, de 1941, presenta una secuencia que incluye un grupo de cuervos negros, liderados por un personaje bautizado Jim Crow. Por esos tiempos, que eran de dura segregación racial en EE.UU., 'Jim Crow' no era simplemente un nombre, sino una expresión peyorativa que se utilizaba como sinónimo de "afroestadounidense".

