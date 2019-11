Instagram empieza a ocultar los 'me gusta' en todo el mundo

Este jueves Instagram ha ampliado su prueba de eliminación de los 'me gusta' que reciben las fotos y los videos de los usuarios, y si bien previamente la nueva iniciativa de la red social estaba disponible solo en algunos países, ahora la han lanzado a nivel global.

En el marco de la prueba de la nueva versión de Instagram —si finalmente llega a ser adoptada por la red social— el usuario no verá a cuántos les gustaron las publicaciones que sigue, con el fin de que los seguidores se fijen en el contenido y no en su popularidad. Los únicos 'me gusta' visibles serán los que el usuario reciba por sí mismo.

"Si participa en la prueba, ya no podrá ver el número total de los 'me gusta' y vistas en fotos y videos publicados a no ser que sean suyos", advirtieron desde Instagram. "Queremos que sus seguidores se enfoquen en lo que comparte, no en cuántos 'me gusta' obtienen sus publicaciones", agregaron.

Hasta ahora los desarrolladores de la red han probado la eliminación de los 'me gusta' en Australia, Brasil, Italia, Canadá, Japón, Irlanda y Nueva Zelanda, y la respuesta "ha sido positiva", comunicaron en Instagram. Pero como se trata de un cambio fundamental, el equipo continúa las pruebas "para aprender más" de la comunidad global.

"Comprendemos que los recuentos de 'me gusta' son importantes para muchos creadores y estamos pensando de manera activa en las formas en que los creadores puedan comunicar el valor a sus socios", agregaron en Instagram.

