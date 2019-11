Juez dictamina que una mujer de Alabama que fue a Siria para unirse al Estado Islámico no es estadounidense

Un juez ha dictaminado este jueves que Hoda Muthana, una mujer de 25 años nacida en Alabama (EE.UU.) que viajó a Siria en 2014 para unirse al Estado Islámico (EI) no es ciudadana estadounidense, por lo que no debe ser deportada al país norteamericano, informan medios locales.

Hoda es hija de Ahmed Ali Muthana, exembajador de Yemen ante la Naciones Unidas, pero el juez, Reggige Walton, considera que no puede considerarse ciudadana estadounidense, porque nació mientras su padre aún no había obtenido la nacionalidad y solo tenía estatus diplomático.

Según la legislación vigente, los hijos de diplomáticos extranjeros no pueden obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento. Aunque los abogados de la familia Muthana argumentaron que el estatus diplomático de Ahmed Ali había finalizado dos meses antes del nacimiento de su hija, el magistrado lo negó.

"Es una terrorista"

Antes de viajar a Siria, la joven llegó a exhortar a simpatizantes del EI a "ir en coches y derramar toda su sangre". Ya en el país árabe, la joven participó de forma activa en la actividad propagandística de la organización terrorista.

Ahora Hoda asegura que "lamenta cada cosa" que hizo. "Quiero que mi hijo esté cerca de mi familia, que vaya a la escuela, quiero tener un trabajo y mi propio coche", dijo en una entrevista en la que confesó que le gustaría regresar a EE.UU. "Todo aquel que crea en Dios piensa que todos merecen una segunda oportunidad, sin importar cuán dañinos hayan sido sus pecados", añadió.

El pasado mes de febrero el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que, tras dar instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo, éste estuvo "totalmente de acuerdo en no permitir que Hoda Muthana regrese al país". Por su parte, Pompeo aseguró que la mujer no posee ningún documento que le permita viajar al país norteamericano. "Ella es una terrorista, no es ciudadana estadounidense. No debería regresar a este país", afirmó Pompeo en ese momento.

