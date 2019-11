La cantante Mon Laferte muestra sus pechos en los Grammy Latinos para protestar contra la violencia en Chile

La cantante chilena Mon Laferte ha denunciado la violencia que vive su país mediante un mensaje escrito sobre su pecho desnudo, que mostró a los periodistas y fotógrafos congregados en torno a la alfombra roja de la gala de los premios Grammy Latinos, celebrada este año en Las vegas (EE.UU.)

"En Chile torturan, violan y matan", podía leerse en el cuerpo de la artista, que también llevaba en el cuello un pañuelo verde como símbolo de reivindicación de la legalización del aborto.

Ya en la ceremonia, Laferte fue galardonada con el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, y aprovechó su discurso de agradecimiento para llamar de nuevo la atención sobre la crisis que atraviesa su país, leyendo una décima de la cantaora chilena La Chinganera.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó la cantante.

Desde hace alrededor de un mes, Chile vive una ola de protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera. De momento, se han contabilizado al menos 23 muertos y más de 2.300 heridos en el país como consecuencia, en gran parte, de las medidas de dispersión usadas por la Policía.