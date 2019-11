Encuentran un huerto de hortalizas de Hitler cerca de uno de sus mayores cuarteles generales

Un grupo de especialistas ha descubierto un huerto que servía para suministrar de hortalizas y frutas a uno de los mayores cuarteles generales de Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial, el búnker conocido como la Guarida del Lobo (ubicado en la actual Polonia), según ha anunciado el parque temático Mazurolandia, en cuyo territorio tuvo lugar el hallazgo.

Durante las excavaciones, que empezaron al comienzo de este verano a una distancia de unos 900 metros del búnker, los investigadores hallaron los fundamentos de la casa del jardinero, dos invernaderos y un cuarto de calderas subterráneo que suministraba agua y aire caliente para poder cultivar productos frescos durante todo el año. Asimismo, en el lugar se encontraron unas piezas de cerámica, porcelana y cristalería datados de aquel conflicto bélico.

Según Jacek Adamski, del Museo Militar de Masuria, el parque temático fue abierto hace ocho años y ya desde entonces los propietarios sabían que en algún lugar de su territorio yacían los restos de un huerto perteneciente a la Guarida del Lobo.

"Como abstemio, no fumador y vegetariano, Hitler tenía jardines de este tipo en cada cuartel general, así que hace tres años tomamos la decisión de empezar a buscarlo examinando fotos, estudiando archivos y hablando con gente local que pudiera recordar verlo justo después de la guerra, cuando eran niños", comentó Adamski al portal The First News.

"Sus comidas consistían en los más deliciosos productos frescos, desde espárragos hasta pimientos o guisantes. Y siempre servidos con arroz o ensaladas", recordaba en 2013 Margot Wölk, la última miembro de la llamada 'brigada del veneno', creada en época de la Alemania nazi para catar previamente todos los alimentos que iban a ser servidos al dictador.

El complejo de la Guarida del Lobo fue construido en 1941 en un bosque de lo que antes era la región alemana de Prusia Oriental con el objetivo de coordinar la ofensiva nazi contra la Unión Soviética.

Fue allí donde, en julio de 1944, un grupo de oficiales del Ejército alemán intentó matar a Hitler detonando una bomba en la llamada Operación Valquiria. Casi 5.000 alemanes sospechosos de estar involucrados en el complot fallido fueron ejecutados.

