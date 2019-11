Áñez advierte a Evo que si regresa a Bolivia enfrentará un juicio por "fraude electoral"

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió este viernes al mandatario depuesto Evo Morales que si decide volver al país enfrentaría un juicio por "fraude electoral".

"Él sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia. Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral", dijo Áñez a la agencia de noticias AP.

Morales dimitió el domingo pasado, presionado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman, y por el comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón. Poco antes de anunciar que dejaría el cargo, el presidente depuesto había convocado a nuevas elecciones generales "para buscar la paz", en concordancia con una sugerencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Áñez anunció esta semana que ejercía el cargo de manera provisional, mientras se organizaban nuevos comicios. Sobre el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), la autoproclamada presidenta interina dijo que tienen "todo el derecho de participar en elecciones, que busquen candidatos".

Evo quiere pacificar Bolivia

Desde su asilo político en México, el mandatario depuesto ha hecho llamados a la pacificación en Bolivia. "Insistimos en pedir que se instale el diálogo nacional que garantice el retorno de nuestra querida Bolivia al rumbo de la pacificación democrática", tuiteó este viernes.

En entrevista con el diario El Universal, Morales dijo que se sentía "capaz para pacificar a Bolivia" si la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazaba su renuncia, ya que hasta este viernes no ha sido aprobada por el Parlamento, como lo establece la ley.

"Por mí, si aporta a la pacificación, mañana mismo [regreso], porque me duele que haya tantos muertos, me duele que las Fuerzas Armadas que he equipado tanto [...] ahora abusan del pueblo", dijo.

El mandatario depuesto aseguró que le gustaría terminar su mandato y garantizar las elecciones con "un nuevo proceso electoral".

Sin la renuncia de Morales aprobada o rechazada por la Asamblea, Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia el martes, pese a no haber conseguido el quórum del Parlamento, porque los legisladores del MAS no asistieron a la sesión.

Con esa irregularidad en el proceso, Áñez logró la aprobación del Tribunal Constitucional bajo el argumento de evitar la vacancia en la Presidencia y garantizar la gobernabilidad del Estado lo antes posible.

Hasta el miércoles, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reportaba diez personas fallecidas —ocho de ellas por disparo de arma de fuego— durante el conflicto social en Bolivia. También se reportan decenas de heridos durante las protestas en La Paz y El Alto (bastión de Morales) contra el golpe de Estado.

En esta semana convulsa, al menos veinticinco vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido arrestados por petición de la Fiscalía.

Elecciones

Tras el golpe de Estado, la nueva presidenta del Senado, Mónica Eva Copa, del MAS, pidió a todas las fuerzas políticas llegar a un consenso para "viabilizar las elecciones lo más rápido posible y pacificar el país".

Sin embargo, Áñez dijo que por el momento no reconocería a Copa, porque según la presidenta de facto que se juramentó sin una votación en regla, "no había quórum" durante la sesión del jueves.

En este contexto de tensión en el país latinoamericano, el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, designó a Jean Arnault como su enviado especial para Bolivia. El objetivo del funcionario será establecer contactos con todos los actores involucrados y ofrecer su apoyo para encontrar "una solución pacífica" a la situación.

