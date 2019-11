Un objeto "enloquecido" y evidencias borradas: Veteranos de EE.UU. relatan su encuentro con un ovni

Los hombres aseguran que unos "individuos desconocidos" confiscaron las evidencias tras su encuentro en 2004 con un objeto volador no identificado apodado 'tic tac'.

Después de que la Marina de EE.UU. confirmara por primera vez la autenticidad de tres vídeos de supuestos ovnis, varios veteranos estadounidenses han revelado detalles de un avistamiento ocurrido en 2004 —conocido como el incidente ovni del USS Nimitz—, al tiempo que aseguran que "individuos desconocidos" confiscaron las evidencias.

En noviembre de 2004, el crucero de misiles USS Princeton del grupo de ataque Nimitz, que navegaba frente a la costa del sur de California, detectó durante varios días extrañas y erráticas señales de radar que emanaban de un objeto en el cielo, y que no parecían coincidir con las emitidas por aviones conocidos. Para observar más de cerca el objeto, la Armada desplegó aviones de combate, uno de los cuales logró grabar un video borroso en blanco y negro que fue divulgado en 2017 junto con otros dos videos de avistamientos de ovnis de años posteriores.

Popular Mechanics ha entrevistado a Gary Voorhis, Jason Turner, Patrick Hughes, Ryan Weigelt y Kevin Day para conocer su versión de lo que presenciaron entonces en calidad de integrantes del grupo de portaaviones USS Nimitz. Sus testimonios también aparecen recogidos en una reciente serie de documentales 'The Nimitz Encounters' ('Los encuentros del Nimitz').

"Esta cosa se estaba volviendo loca"

Day, que estaba a cargo de proteger el espacio aéreo en torno al grupo de ataque, recuerda que notó pistas raras de radar cerca del área de la isla de San Clemente. "La razón por la que digo que son raras [es] porque aparecían en grupos de cinco a diez a la vez y estaban muy cerca unos de otros", señala.

Por su parte, Voorhis explica que las extrañas señales de radar provenían de un objeto que cambiaba rápidamente de altitud. Apodado 'tic tac', por su semejanza con los famosos caramelos, el objeto emitía "una especie de brillo de fósforo" por la noche y se movía erráticamente en varias direcciones, detalla.

En la misma línea, Turner indica que "esa cosa se estaba volviendo loca" y realizó una serie de maniobras aparentemente imposibles que no aparecen en el breve clip publicado en 2017. "El video que ven ahora es solo un pequeño fragmento al comienzo de todo el video", aclara.

Al igual que Turner, Weigelt afirma que el video que llegó a ver por casualidad en el Centro de Información de Combate del Princeton durante la famosa intercepción fue mucho más largo que el publicado en 2017.

Visitantes desconocidos

Por otro lado, Voorhis sostiene que después de que los oficiales registraran las extrañas señales, dos personas llegaron a bordo de un helicóptero y, al cabo de 20 minutos, un superior suyo le ordenó que entregara todas las grabaciones de datos.

Del mismo modo, el suboficial Patrick Hughes, que era técnico de aviación y se encontraba en aquellos momentos en el portaaviones USS Nimitz, afirmó que su comandante y dos oficiales desconocidos le pidieron que entregara los discos duros de un avión enviado para interceptar los misteriosos objetos. "No estaban en el barco antes, y no los vi venir. No estoy seguro de cómo llegaron allí", señaló Hughes, que recuerda que pusieron los discos en las bolsas y se los llevaron.

David Fravor, uno de los pilotos que pudo ver de cerca el objeto, también indicó en una entrevista el pasado mes de enero que las cintas de video del 'tic tac' habían desaparecido de forma misteriosa, si bien no descarta que alguien pudiera haber grabado involuntariamente encima de ellas.

