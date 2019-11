Finaliza la instalación del cable submarino Curie, que conecta Estados Unidos con Chile

El cable submarino Curie, de 10.500 kilómetros de largo, finalmente ha conectado los centros de datos de Google de Estados Unidos y Chile, según reporta Engadget.

La empresa ha anunciado este sábado que el cable ha sido instalado y probado con éxito, y se espera que empiece a transmitir datos en el segundo trimestre de 2020.

Según Google, en áreas como Chile no puede usar los cables existentes, dado que no tienen suficiente capacidad, por lo que el cable Curie supone una alternativa. Cada 100 kilómetros este cable posee un amplificador que aumenta la señal, de 72 terabytes por segundo, y que según Google no tiene impacto negativo en el medio ambiente.

La empresa informó con anterioridad que había invertido 47.000 millones de dólares en los últimos años para mejorar su infraestructura global, lo que incluye dos cables más para unir Portugal con Sudáfrica y EE.UU. con Francia.