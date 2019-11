Tres exmonaguillos denuncian que fueron abusados por sacerdotes en el Vaticano

Tres exmonaguillos denunciaron haber sido abusados sexualmente por dos sacerdotes en el Vaticano durante los años 80 y 90, cuando tenían entre 10 y 14 años, según reveló este domingo un programa de televisión italiano.

Los casos de pedofilia en el Vaticano fueron expuestos por primera vez en 2017 de la mano de una investigación del programa de televisión Le Iene (Las hienas), informa The Guardian, que ha tenido acceso al mismo. "Decidimos seguir indagando cuando tuvimos el presentimiento de que los casos previos no eran aislados", afirmó Gaetano Pecoraro, uno de los autores de la investigación, quien añadió que había más víctimas y sacerdotes implicados en el Vaticano.

En esta nueva investigación, una de las víctimas alegó que uno de los curas intentó abusar de él en las duchas del colegio. "Quería desnudarme. Intenté alejarme. Tenía 13 años. Caí al suelo y me preguntó qué hacía. Después me levanté y escapé". La segunda víctima denuncia que sufrió abusos en la Casa Santa Marta, por parte de un cura cuando tenía 10 u 11 años. "Me pidió que subiera las escaleras hasta su habitación, me hizo sentarme en sus rodillas, acarició mi muslo y después puso la mano en mis partes íntimas", contó.

Los denunciantes tienen actualmente entre 37 y 40 años. Una tercera víctima realizó una acusación similar pero no dio detalles, y una cuarta que fue contactada por el programa rehusó hablar.