Mujica pide en una carta a Jeanine Áñez "parar la represión" contra el pueblo boliviano

El expresidente de Uruguay, José Alberto 'Pepe' Mujica, envió este sábado una carta a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en la que le pide "que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo".

"Quiero por este medio ocupar unos minutos de su tiempo en llegarle a su corazón con estas pocas letras que encierran el clamor de muchos. No es mi intención juzgar lo que no me corresponde, ni laudar lo que es deber de otros. Vengo a expresar ese clamor, respetuosamente, con la esperanza de que llegue a su oído", inicia el texto escrito por Mujica.

"Con mucho respeto, el viejo que suscribe estas pocas líneas le pide, en función de la experiencia de vida por la cual mira América con una distancia despegada de luchas y pasiones propias de la coyuntura, que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo en un momento tan difícil para todos y decidió hacerlo. Sabemos que está en sus manos, la voluntad política es suya", continúa el exmandatario uruguayo en la misiva.

Fuerte represión

Este fin de semana la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha elevado a nueve la cifra de muertos durante la masiva marcha de cocaleros de Cochabamba, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno interino. Además, se contabilizaron al menos 115 personas heridas.

Días atrás, Mujica también hizo un llamado al pueblo del país andino a "no acudir al uso de la violencia" para resolver la actual crisis política que atraviesa, porque "es mucho lo que está en juego pero nada vale tanto como la paz".