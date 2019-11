El 'Indiana Jones del arte' recupera el anillo de oro de Oscar Wilde, robado en 2002

El investigador neerlandés de delitos de arte Arthur Brand, apodado el 'Indiana Jones del mundo de arte' por haber recuperado importantes piezas robadas, recuperó el mes pasado un anillo de oro de 18 quilates en forma de un cinturón con la hebilla que el famoso escritor irlandés Oscar Wilde le había regalado como muestra de amistad a un estudiante de la Universidad de Oxford en 1876.

El obsequio del dramaturgo tiene un valor de 35.000 libras esterlinas (45.000 dólares al cambio actual), reportan medios locales, como The Telegraph. Lo robaron en 2002 del Magdalen College, de Oxford, donde estudiaba Wilde, y Brand planea devolver la joya el 4 de diciembre para que vuelva a enriquecer la colección dedicada a uno de los alumnos más famosos de este establecimiento educativo.

Existían sospechas de que el anillo había sido fundido, pero el detective logró localizarlo con ayuda de George Crump, hombre que, según Brand, tiene un "decente conocimiento del submundo criminal de Londres". Gracias a sus conexiones descubrió que la joya había sido vendida en el mercado negro en 2015 semanas después del saqueo de la cámara acorazada de la compañía de depósitos Hatton Garden, que guardaba piedras preciosas en el distrito más importante de venta de diamantes de la capital británica.

Crump encontró a la persona que había comprado el anillo victoriano "con unas inscripciones en ruso". Resultó que el comprador ni siquiera sospechaba a quién pertenecía la joya y al percatarse de la verdad, ofreció devolverla. El mediador, a su vez, dio el anillo a Brand frente al edificio de Hatton Garden de donde habría sido robado por última vez, un detalle que le pareció al detective "una pizca de humor inglés".

La inscripción en el anillo que el autor del 'Retrato de Dorian Grey' y 'La importancia de llamarse Ernesto' regaló a su amigo universitario William Ward junto con su amigo Reginald Harding en realidad no está en ruso, sino en griego: "Regalo de amor, para el que desea amor", y lleva iniciales "O.F. O.F. W.W. & R.R.H. a W.W.W.", que se descifran como 'Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde & Reginald Harding a William Ward'.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!