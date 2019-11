India adelanta un pago para recibir sistemas antimisiles rusos S-400 en 2025

Rusia cumplirá el contrato para entregar sistemas antimisiles S-400 a India en 2025, según afirmó el jefe de la corporación estatal rusa Rostec ,Serguéi Chémezov, durante la exposición Dubai Airshow que acoge ese emirato de EAU del 17 al 21 de noviembre.

Este alto directivo confirmó que Nueva Deli "pagó un adelanto" del que no quiso "especificar la cifra exacta" y aseguró que Rostec "comenzó la producción" y "el trabajo está en marcha", con lo cual "todo se llevará a cabo" en función de esa fecha establecida.

Rusia firmó un contrato para suministrar cinco equipos de regimiento S-400 a India por más de 5.000 millones de dólares en octubre de 2018, una operación que provocó preocupación en Estados Unidos.

En agosto de ese año, el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad en Asia y el Pacífico de EE.UU., Randall Schriver, indicó que Washington podría imponer medidas restrictivas a Nueva Deli si adquiría sistemas S-400 de Moscú, según Foreign Policy.

Sin embargo India subraya que no modificará sus intenciones: su ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó el pasado octubre que la adquisición de equipo militar "es, en gran medida, un derecho soberano" y que a su país no le gustaría que ningún estado le diga qué comprar o no a Rusia.