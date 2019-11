Un organismo español comienza a rastrear los móviles de los ciudadanos para un polémico estudio

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España comienza este lunes un polémico estudio en el que va a rastrear los movimientos de los móviles de la población española.

Según el organismo, el análisis de la información permitirá desarrollar diversas estadísticas relacionadas con los desplazamientos de las personas, que facilitarán, por ejemplo, determinar cuáles son los flujos de transporte más frecuentes, saber qué viajes son más comunes en vacaciones, conocer qué proporción de personas trabajan o estudian a grandes distancias de su vivienda y, en función de todo ello, dónde se deben prestar los servicios públicos o reforzar las principales infraestructuras.

Para conseguirlo se van a rastrear los teléfonos móviles de la ciudadanía durante ocho días repartidos en varios meses: del 18 al 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, el 25 de diciembre y los días 20 de julio y 15 de agosto de 2020.

Rodeado de polémica

El anuncio de este procedimiento estuvo rodeado de polémica, a pesar de que se ha asegurado que los datos obtenidos serán 100 % anónimos. El territorio español se dividirá en 3.200 celdas de 5.000 personas cada una, por lo que solo se conocerá cuántos móviles hay en una determinada zona por horas.

Ante la expectación levantada, el Instituto Nacional de Estadística comunicó en una nota de prensa que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal".

Para poder acceder a la información que necesita, el INE pagará casi medio millón de euros a los tres operadores mayoritarios en España: 185.000 a Orange, 163.000 a Movistar y 150.000 a Vodafone.

Las compañías han reaccionado de modo dispar ante la inquietud mostrada por sus clientes. Así, Vodafone y Orange ya han comunicado que permiten a sus clientes rechazar que sus datos se cedan a terceros, incluso aunque sea de forma anónima. Por su parte, Movistar ha confirmado que no dispone de esta opción, puesto que se trata de información que no incluye datos personales, por lo que no están protegidos por la legislación aplicable a la protección de datos de esas características.