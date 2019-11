Trump "considerará seriamente" testificar en la investigación de juicio político en su contra

El presidente estadounidense, Donald Trump, considerará la sugerencia de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, de testificar en la investigación de juicio político en su contra actualmente en curso.

"A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y para que el Congreso vuelva a enfocarse, ¡lo consideraré seriamente!", tuiteó el presidente estadounidense.

El 31 de octubre, la Cámara de Representantes de EE.UU. abrió formalmente una nueva fase pública de su investigación contra Donald Trump, votando a favor de una resolución que establece los próximos pasos a dar en el proceso de juicio político contra el presidente.

La medida autorizó a los comités a continuar sus investigaciones de juicio político y establece procedimientos y normas para las audiencias públicas, incluida la emisión de citaciones y el interrogatorio de testigos.

Tras la formalización por los legisladores de EE.UU. del proceso de 'impeachment' contra Trump, la Casa Blanca asegura estar "preparada" ante la posibilidad que la Cámara de Representantes acuse al mandatario. La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, reiteró que Trump "no hizo nada malo" en su conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, el pasado 25 de julio.

Grisham expresó su esperanza de que los demócratas "vuelvan a sus cabales" y se den cuenta de que "el presidente no hizo nada malo", si bien admitió que "han dejado muy claras sus intenciones".