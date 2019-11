"Es por mi culpa, porque me ha dado espacio para un programa": Correa comenta el corte de señal de RT en Ecuador (VIDEO)

El expresidente de Ecuador Rafael Correa "lamentó" la interrupción de la emisión de RT en Español la semana pasada en Ecuador, y aseguró que demuestra "la doble moral de ese Gobierno que habla de libertad de expresión".

"Lo lamento mucho y me siento un poco mal, porque creo que es por mi culpa que sacan a RT de la plataforma de canales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones", comentó el exmandatario a este medio, en el que dirige el programa de entrevistas 'Conversando con Correa'.

El expresidente ecuatoriano recordó que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es de "todos los ecuatorianos". "No es del Gobierno, no es de Lenín Moreno. Pero eso sí demuestra la doble moral de ese Gobierno, que habla de libertad de expresión y miren cómo censura, en este caso RT, sencillamente, porque me ha dado espacio para tener un programa", aseveró.

Entonces, continuó, esto es una muestra más de "lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo". "Solo les puedo expresar como ecuatoriano, las disculpas, y como persona, porque esto se debe a la persecución de la que estoy siendo objeto", añadió.

"Sin explicación"

La emisión de RT en Español fue cortada sin explicación alguna tras una extensa cobertura de las protestas más masivas de Ecuador de los últimos 15 años. Algo que no fue del agrado del Gobierno.

"El ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo el canal público de Rusia de todo lo que estaba sucediendo en las calles llama la atención. Llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del Gobierno ruso", declaró ya en octubre la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo.

Durante sus acusaciones contra RT, que se produjeron dos días después de terminadas las protestas de octubre, la ministra del Interior no hizo referencia a las quejas que hubo contra los medios tradicionales nacionales, principalmente por parte del movimiento indígena —que lideró las protestas—, por la escasa cobertura o silencio guardado durante el levantamiento popular.

RT en español no ha sido la única en sufrir el corte de la señal. La presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, denunció el 12 de octubre que su señal fue retirada "sin ninguna justificación" del canal satelital 722 de DirecTV y del canal 626 por cable, aunque al día siguiente la emisión por cable fue restituida.