Víctima de la brutal agresión en España sostiene que le pagaron 5 euros por recibir un "cachetón"

Un hombre, que fue grabado cuando unos jóvenes le propinaron un fuerte golpe en la cara, relató a la Radiotelevisión Pública Canaria que los atacantes le pagaron "5 euros a cambio de un cachetón".

Se trata de un hombre sin hogar, de 34 años, que vive en el barranco de Guiniguada, en la isla de Gran Canaria. En el video, difundido en las redes sociales, lo llamaron 'Pedrito'.

"Perdí el conocimiento, la memoria y ya está. Después me desperté y no me acordaba de nada", declaró, citado por La Sexta. El hombre señaló que el suceso tuvo lugar hace más de un mes y afirmó que no planea denunciar a sus agresores por que aceptó el dinero por esa dura bofetada.

Investigación

El 17 de noviembre, la Guardia Civil pidió la colaboración ciudadana para encontrar a los responsables, después de que el video se difundiera en las redes sociales. Por su parte, la Policía Nacional se hizo cargo del caso y abrió una investigación.

En la grabación se puede observar a un hombre que se encuentra de pie, con las manos a la espalda. Mientras se oyen risas, alguien le da un fuerte golpe en la cara, que le hizo caer hacia atrás, y antes de caer al suelo la víctima sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra un banco de piedra, que lo dejó inconsciente.