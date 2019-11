"Llámeme Robin Hood": benefactor anónimo paga las deudas de residentes de barrios pobres de Estambul

El bienhechor no da su nombre y explica que lo hace "solo para ganarse la bendición de Dios" en un momento en el que Turquía atraviesa dificultades económicas.

Distintos barrios pobres de Estambul (Turquía) han sido visitados por un benefactor anónimo que paga las deudas de los vecinos en las tiendas de comestibles y deja sobres con dinero en efectivo frente a las puertas de las casas, según informó el pasado martes la agencia Demiroren.

"Alguien vino y me pidió que le mostrara el cuaderno donde registraba las deudas de los clientes", relató Coskun Yilmaz, dueño de una tienda ubicada en el distrito de Tuzla.

"Había cuatro personas con grandes cantidades pendientes y le dije dónde vivían. Regresó nuevamente después de hablar con ellos y pagó todas las deudas. También supe que dio dinero extra a esas familias", señaló Yilmaz, agregando que cuando le preguntó su nombre al benefactor, este simplemente contestó: "Llámeme Robin Hood".

"Me dijo que estaba allí para pagar las deudas de aquellos que no pueden pagarlas", dijo otro tendero de Tuzla, Tuncay Yasar.

"He estado aquí por 30 años y es la primera vez que veo algo así. Mis clientes estaban muy contentos y querían verlo, pero no sé quién es. No dio su nombre y dijo que estaba haciendo esto 'solo para ganarse la bendición de Dios'", contó el comerciante.

Se cree que se trata del mismo benefactor que el pasado mes de marzo dejó sobres que contenían 1.000 liras (unos 174 dólares) frente a las puertas de familias necesitadas en otros barrios de la ciudad.

Dificultades económicas de Turquía

Los precios de los alimentos y del alquiler aumentaron significativamente en Turquía después de que la lira se desplomara en el 2018, y aunque la inflación ahora cayó hasta el 8,6 % desde un máximo del 25 %, el desempleo sigue en aumento y los precios aún no se han regulado.

Mientras tanto, últimamente se ha incrementado el número de suicidios en el país y los expertos relacionan el hecho con las dificultades económicas y el aumento de la pobreza en la sociedad turca. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Turquía, en el 2018, se quitaron la vida 3.161 personas, lo que supone una media de 9 suicidios al día.

