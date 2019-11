VIDEO: Un estudiante africano ciego es sacado "por los tobillos" de un prestigioso club de debate de Oxford

La sociedad de debate británica Unión de Oxford se enfrenta a una lluvia de críticas después de que la semana pasada se difundiera una grabación que muestra al personal de seguridad de la organización usar la fuerza contra un estudiante ghanés invidente para expulsarlo de una sala.

El incidente tuvo lugar el 17 de octubre. The Guardian reporta que Ebenezer Azamati, de 25 años, llegó temprano a un debate para reservar un asiento. Tras ello, se fue a comer y volvió antes del comienzo del acto. No obstante, momentos después, dos hombres le pidieron salir. Tras una discusión, lo agarraron y, según se reporta, lo "sacaron por los tobillos". Posteriormente, el estudiante fue suspendido como miembro de la Unión de Oxford hasta mayo de 2020.

"Sentí que me trataron como si no fuera lo suficientemente humano para merecer justicia y un trato justo", comentó Azamati a The Times.

La Sociedad Africana de la Universidad de Oxford (AfriSoc) condenó el suceso como "un trato violento, injusto, inhumano y vergonzoso".

"Ningún individuo merece ser tratado de esa manera. […] Incluso si hubiera vuelto a entrar cuando había comenzado el debate, ese inadecuado trato por medios violentos sigue siendo injustificable", indicó la organización en un comunicado emitido el 13 de noviembre, en el que pidió castigar al personal y pagar al joven una compensación y restablecer su membresía en el club de debate. No obstante, el 17 de noviembre la presidenta de AfriSoc, Nwamaka Ogbonna, señaló a The Guardian que ninguna de las exigencias había sido satisfecha.

"No ha habido detalles sobre cómo rendirá cuentas la unión, ni detalles sobre una compensación, y [el presidente de la Unión de Oxford, Brendan McGrath] aún debe renunciar. […] Debería ser un espacio seguro e inclusivo para todos", manifestó Ogbonna.

"La indignidad sufrida está más allá de la comprensión. [Azimati] merece mucho más que una disculpa", comentó al respecto el exministro británico de Educación Superior, Cultura, Justicia y Salud, David Lammy.

Por su parte, la Universidad de Oxford también reprendió a la sociedad de debate y se distanció de la organización.

"Compartimos la indignación generalizada con respecto al tratamiento inaceptable de Ebenezer Azamati. […] La unión es un club completamente independiente que no es regido por la universidad, pero el tratamiento a este estudiante va en contra de nuestra cultura de inclusión y tolerancia: estamos presionando para obtener respuestas sobre cómo planean remediar el problema y garantizar que no vuelva a suceder en el futuro", escribió la universidad en su cuenta oficial de Twitter.