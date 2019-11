'Hackeo' al Banco Nacional de las Islas Caimán expuso miles de datos de clientes en una filtración comparable a la de los 'Panamá Papers'

"Esta es mi palabra sencilla, que busca tocar el corazón de la gente simple y humilde, pero también digna y rebelde". Así, con tono de pasaje bíblico y aires de épica revolucionaria, comienza el curioso manifiesto con el que el conocido 'hacker' Phineas Fisher reivindica el ataque que el Cayman National Bank and Trust sufrió en 2016, en el que se filtró la información de casi 1.500 clientes.

Por su parte, la entidad bancaria afectada ha reconocido el ataque en un comunicado emitido inmediatamente después de la reivindicación del 'hackeo'. "Este grupo de piratería ha violado nuestro sistema, aunque hasta la fecha no hemos detectado evidencia de pérdida financiera ni para nuestros clientes ni para Cayman National", indicó el gerente del banco, Nigel Gautrey.

De esta manera, Phineas Fisher, que ya atrajo la atención de los medios de comunicación españoles al acceder en 2016 a las bases de datos de la Policía autonómica de Cataluña (publicando información privada de cientos de agentes, incluidos sus domicilios, en plena alerta terrorista), se atribuye ahora lo que puede considerarse la filtración más escandalosa desde los famosos Papeles de Panamá.

Y es que, entre la información filtrada, según el portal Unicorn Riot, hay una hoja de cálculo XLS con información financiera detallada sobre más de 3.800 compañías, fideicomisos y cuentas individuales administradas por Cayman National para clientes de todo el mundo, en la que figuran incluso los saldos de las cuentas.

Phineas Fisher (también conocido bajo el nombre de 'Hack Back') proporcionó todos esos datos a la web especializada en filtraciones Distributed Denial of Secrets.

El manifiesto: una ética de la piratería informática

El fondo y la forma del manifiesto, escrito en español, con el que Phineas Fisher explica su actividad y sus motivaciones merece una mirada aparte.

Aunque el documento lleva por título 'Una guía DIY [siglas de 'Do It Yourself', "Hazlo tú mismo"] para robar bancos', el texto no se limita a un mero compendio de instrucciones, sino que desarrolla toda una ideología anticapitalista del mundo, no exenta de tintes místicos.

"El capitalismo es un sistema en el que una minoría se ha venido a apropiar de una vasta mayorí­a de los recursos del mundo a través de la guerra, el hurto y la explotación", asegura el autor del manifiesto, que más adelante vuelve a referirse a este sistema económico, describiéndolo como "fundamentalmente incompatible con la libertad, la igualdad, la democracia y el buen vivir".

El documento, elaborado en texto plano, está amenizado con viñetas y dibujos realizados con caracteres.

Con respecto a su labor como 'hacker' en el caso del Cayman National Bank, Phineas Fisher se explica, "casi cuatro años después", en los siguientes términos: "No hice nada complicado. Solamente vi la injusticia en este mundo, sentí­ amor por todos los seres, y expresé ese amor de la mejor forma que pude, mediante las herramientas que sé usar".

El nombre de Phineas Fisher ganó relevancia internacional tras atacar en 2014 a la empresa germano-británica Gamma Group y a la italiana Hacking Team en 2015, dos firmas que vendieron 'software' malicioso de vigilancia a gobiernos de varios países del mundo.

El robo de datos al Cayman National Bank and Trust es el quinto 'hackeo' masivo que Phineas Fisher se atribuye públicamente.