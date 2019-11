"Nos apuntaban directo a la cara": chileno que perdió un 90 % de la visión en un ojo habla de la represión policial

En Chile, varios representantes de la oposición acordaron presentar esta jornada una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Quieren que el mandatario responda por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del Estado a la hora de gestionar las masivas manifestaciones en el país, que ya entran en su quinta semana.

Desde el inicio de las protestas, más de 17.000 personas han sido detenidas y 950 se encuentran en prisión preventiva. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay casi 2.400 civiles heridos. De estos, 222 han sufrido lesiones oculares.

RT visitó en Santiago el hospital del Salvador, en donde atienden a los manifestantes que recibieron lesiones en la vista, y habló con el personal médico y con uno de estos pacientes.

Apuntar directo al rostro

"Eran las 7:30 de la tarde, estábamos en plaza Italia con mi pareja y un grupo de amigos. En ese momento, era todo súper pacífico", pero "la Policía llegó muy violenta a reprimir a la gente", recuerda Christian Eduardo Guzmán, uno de los manifestantes heridos por disparos policiales.

"Con mi pareja nos perdimos y el segundo que yo me doy cuenta de que vienen [los agentes] corriendo, apuntándonos directamente a la cara, me doy vuelta para no recibir el perdigón de frente, y en el transcurso que me doy vuelta, [el disparo] me llega en el ojo", cuenta.

"Lo único que sentí fue como un hielo que me hubiese tocado el ojo y me preocupé porque no podía ver nada. No entendía qué me pasaba, me toco la cara y me veo la mano llena de sangre", continúa el joven. Y añade: "Perdí un 90 % de la visión. Pero me dijeron que igual era un proceso largo, que hay que ver cómo estaba todo a futuro".

Preguntado sobre qué siente actualmente, responde: "Ganas de que se den cuenta por lo que estamos luchando. De que esto termine de una vez por todas".

Secuelas irreversibles

La doctora Carmen Torres, quien atendió a este paciente, comenta: "Fue tal la magnitud del proyectil, el golpe interno, y la generación de daño —que se llama retinopatía esclopetaria o por daño balístico—, que lamentablemente su agudeza visual no va a mejorar a lo que tiene ahora, que es menos del 5 %".

En el caso de Christian, al igual que en el de otros tantos jóvenes, no va a ser suficiente con los "controles comunes y corrientes", comenta, ya que los pacientes requerirán de un "apoyo integral, quizás con terapeutas ocupacionales, psicólogos, terapia controlada, cirugía postrehabilitación y prótesis".

"Va a ser un trabajo de quizás meses a años donde vamos a estar costeando este trauma. Por la gravedad y por, lamentablemente, el impacto en la edad que lo sufren, una edad de plena universidad, colegio, o incluso edad laboral. Son personas jóvenes", lamentó la profesional de la salud.