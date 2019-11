Trump afirma que aumentará los aranceles si no logra un acuerdo con China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado este 19 de noviembre con aumentar los aranceles de mercancías chinas si Washington y Pekín no firman un acuerdo comercial, informa CNBC.

Según la cadena, el comentario de Trump fue hecho durante una reunión de su gabienete.

El pasado 11 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que ambas partes habían alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial cuya segunda fase arrancaría "casi de inmediato" una vez que se firmen los primeros documentos. La primera etapa de estas negociaciones cubre áreas como propiedad intelectual, servicios financieros y productos agrícolas, entre otras.

A inicios de noviembre, el portavoz del Ministerio de Comercio chino anunció que como resultado de las negociaciones entre Pekín y EE.UU. "durante las últimas dos semanas" las partes "acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases, a medida que se avanza en el acuerdo".

No obstante, el día siguiente Trump afirmó que no había acordado eliminar los aranceles sobre los productos chinos, aunque a Pekín le gustaría que lo hiciera. "A China le gustaría obtener una reversión [de los aranceles impuestos por EE.UU.], no una reversión completa, porque saben que no lo haré", aseveró el mandatario ante los periodistas cerca de la Casa Blanca.

El 15 de noviembre, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, afirmó que la guerra comercial entre los dos países con tarifas adicionales y debería terminar con la cancelación de las mismas. Por su parte, Trump señaló que el acuerdo estaba "cerca", pero no dio más detalles y anunció que subiría las tarifas "sustancialmente" si no se alcanza el acuerdo.