Gobierno de facto de Bolivia denunciará a Morales por presuntos "crímenes de lesa humanidad"

Las autoridades de facto de Bolivia denunciarán al mandatario depuesto, Evo Morales, por presuntos "crímenes de lesa humanidad", dijo este miércoles Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

El sustento de la denuncia será un video que presentó Murillo, en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, donde el presidente destituido le insiste en organizar bloqueos en el país.

"Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo", dice la voz, que es atribuida por las autoridades de facto a Morales.

Esta supuesta voz, además, señala que si se organizan grupos y sectores, cada 24 horas, se podrá aguantar el bloqueo. Seguidamente, añade: "Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear".

Según Murillo, esa llamada se hizo hace tres días e indicó que podría llevar el video a cualquier laboratorio para demostrar su autenticidad y que es la voz de Morales.

"No es posible que Evo Morales quiera seguir enfrentando a bolivianos contra bolivianos, no es posible que Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo, ordene que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad", manifestó.

El anuncio de Murillo se produce un día después de que un operativo militar y policial, ordenado por el Gobierno de facto de Bolivia, dejase seis muertos y decenas de heridos en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto.

Hasta el momento, el presidente depuesto, que se encuentra desde la semana pasada en México en calidad de asilado político, no se ha manifestado sobre este asunto.