"Lo grabaron de mi teléfono": embajador de Colombia en EE.UU. ofrece explicaciones sobre la escandalosa filtración

El embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos, ofreció explicaciones tras la filtración de una polémica conversación privada que sostuvo con la canciller Claudia Blum, en la que criticó a varios funcionarios del Gobierno de Iván Duque y cuestionó el papel de Washington con respecto a Venezuela.

Durante una entrevista con W Radio, Santos explicó cómo se dio la conversación con Blum, realizada en un lugar de Washington D.C.: "A veces los cancilleres tienen que viajar y uno los tiene que encontrar donde estén. Ella me pidió que fuera allá, encontramos un lugar privado".

No obstante el contenido de la polémica conversación, Santos se quejó por la difusión de la plática, en vista de que la misma se efectuó en el ámbito privado. "Lo que me preocupa es que el audio se escucha perfecto, eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono", aseveró.

El embajador se cuestionó sobre cómo había sido grabada esa conversación, en vista de que no había más personas en el lugar del encuentro que —según el mismo— se celebró un sitio reservado del hotel Mandarín de Washington: "era un sitio donde estábamos los dos solos", apuntó.

Santos justificó sus declaraciones asegurando que se trató de una conversación con su jefa, en este caso la canciller, para explicarle cómo estaban las relaciones entre EE.UU. y Colombia. "¿Le voy a decir mentiras a la canciller? Yo no soy una persona que dice mentiras, me da mucha pena, yo tengo que decirle la verdad", dijo.

Cuestionado por medios locales sobre si renunciaría tras la difusión del polémico audio, Santos señaló que no lo haría, porque "esa es una razón del presidente".

El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunirá en los próximos días con Santos para analizar las medidas que tomará tras la polémica. "Tengo que tener una conversación con él [Duque] para ir más allá de lo que se necesita", dijo el embajador.

Reacciones en Colombia

En la conversación que sostuvo con Blum, Santos criticó el trabajo del exministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. "Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos no hizo nada. No tenía una estrategia", dijo.

En respuesta, Holmes Trujillo, ahora ministro de Defensa, respondió que por Santos solo tenía "aprecio".

"La opinión del presidente de la República, que es la que importa, es bien distinta", reviró Holmes Trujillo a los cuestionamientos de Santos a su labor en la cartera de Exteriores.

Injerencia en Venezuela

Los diplomáticos colombianos dedicaron una parte importante de la conversación para hablar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —que no es reconocido como mandatario por la Administración de Iván Duque— y los recientes fracasos de Bogotá para influir en la política interna del país vecino.

"Si este señor no se va [Nicolás Maduro], Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible", dijo Santos, agregando que ante la incertidumbre del papel que tomará EE.UU. en Venezuela lo mejor sería realizar "acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición, que allá está muy sola".

Además, el embajador dijo que actualmente preparaba una agenda de visita con parlamentarios europeos a la frontera de Colombia y Venezuela. "Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el 'top of mind' [en la mente] Venezuela", acusó.

En el audio filtrado, la nueva canciller de Colombia también barajó algunas maneras de interferir en la política interior de Venezuela. "Pachito [cómo se le conoce a Francisco Santos en Colombia], ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar [a Maduro]; sacarlo Estados Unidos a punta de 'yo no sé qué', pues tampoco va a pasar", reflexionó.

Respuesta de Caracas

En respuesta al escándalo de la filtración, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló en su cuenta de Twitter: "No tiene caso creer que la práctica diplomática colombiana pueda recomponerse: se filtran conversaciones en las que la nueva canciller se desespera porque no hubo golpe en Venezuela, Guaidó no sirve, Trump no interviene, la CIA no actúa, el TIAR no sirve".

"Desde Colombia llevan años afirmando que el chavismo desestabiliza la región. Presentan falsas pruebas, hasta en la ONU. Mientras, en la conversación filtrada entre la nueva Canciller y su embajador en EE.UU., confiesan cómo y con quiénes conspiran para desestabilizar Venezuela", agregó Arreaza.

