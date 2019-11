Finge pedir una pizza mientras llama a la Policía para no espantar al agresor de su madre

Una presunta escena de violencia doméstica en la ciudad de Oregón (Ohio, EE.UU.) fue interrumpida gracias a que la hija de la mujer golpeada por su pareja hizo pasar su llamada a la Policía por un pedido de pizza, informa la cadena ABC.

El despachador que recibió la llamada, Tim Teneyck, entendió a la interlocutora tras un par de réplicas. Segundos después, preguntó detalles de lo que estaba ocurriendo, a lo que la joven respondía como si hablara con un empleado de restaurante.

"¿El otro tipo sigue ahí?", cuestionó Teneyck, y ella reaccionó: "Sí, necesito una pizza grande". A la pregunta sobre si necesitaba ayuda médica, dijo: "No. Con pepperoni". Al recibir toda la información esencial sobre el crimen, el telefonista del 911 pidió a la Policía que se dirigieran al lugar que apagaran las sirenas y los avisó de que el delincuente esperaba la llegada de un repartidor.

En una entrevista a ABC, Teneyck señaló que el caso era inusual y confesó que hizo lo correcto gracias a su intuición.

"Lo ves en Facebook, pero no es algo para lo que nadie haya sido entrenado. Nos entrenan para escuchar. […] Otros despachadores con los que he hablado no se habrían dado cuenta de eso. Me lo han dicho [así]", dijo Teneyck.

El jefe de la Policía de la ciudad, Michael Navarre, indicó que no ha escuchado de tales llamadas durante sus 42 años de servicio. "Excelente trabajo por parte de nuestro despachador. Algunos podrían haber colgado [el teléfono]. […] Manejó la llamada maravillosamente y tuvo un final feliz", admitió el oficial.

Según el diario local The Blade, el incidente tuvo lugar el 13 de noviembre. Por momento, el agresor, Simon López, un drogodependiente de 56 años, está detenido, se encuentra en la prisión del condado de Lucas con una fianza de 50.000 dólares y se enfrenta a cargos por un delito menor de violencia doméstica.

