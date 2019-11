El verdadero 'Aníbal el Caníbal', el asesino "сapaz de cualquier cosa" que lleva 41 años en una celda individual donde pasa 23 horas al día solo

El británico Robert Maudsley, de 66 años, un asesino en serie apodado 'Aníbal el Caníbal' que mató a cuatro personas, tres de las cuales eran compañeros de prisión, lleva 41 años encerrado en una celda individual donde pasa 23 horas al día solo.

Confesiones al psiquiatra

Este jueves, el canal Quest Red estrena en su serie documental 'The Killer In My Family' (El asesino en mi familia) un episodio en el que Maudsley confiesa al psiquiatra de su cárcel que es "capaz de cualquier cosa".

La producción cuenta la historia de Maudsley, que llevó a cabo su primer asesinato en 1974 y después se entregó a la Policía. Tras ser condenado a cadena perpetua y recluido en un hospital psiquiátrico, en 1977 él y otro interno tomaron a un recluso como rehén en su celda y lo torturaron hasta la muerte durante nueve horas. Un guardia afirmó posteriormente que Maudsley se había comido parte del cerebro de la víctima, pero la información resultó ser falsa. Trasladado a una prisión convencional, al año siguiente asesinó en un solo día a otros dos prisioneros.

Aficiones en la cárcel

En 1983 se construyó específicamente para él una celda de vidrio a prueba de balas después de que fuera catalogado oficialmente como el preso más peligroso del Reino Unido.

Allí escribe cartas y poemas a su sobrino, quien lo visita regularmente. Maudsley tiene un coeficiente intelectual muy alto y es un gran aficionado a las artes, la poesía y la música clásica, así como a los documentales de animales.