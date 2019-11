Sneijder cree que "podría haber sido tan bueno como Messi y Ronaldo"

La exestrella del fútbol holandés, Wesley Sneijder, cree que podría haber alcanzado el nivel del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, cosa que, en su opinión, no hizo por falta de motivación, declaró a Fox Sports.

Sneijder afirmó esta semana en el programa 'De jaren van Perez' que pudo estar a la altura de Messi y Ronaldo "si hubiera estado 100% comprometido". No obstante, dice que "no lo quiso" y que ahora no se arrepiente de ello. "No es que no lo tuviera en mí, sino simplemente que no lo quise", declaró.

También añadió que fue quien debió llevarse el Balón de Oro en el 2010, en lugar de quedar en cuarta posición, superado por Xavi Hernández (tercero), Andrés Iniesta (segundo) y Messi, el galardonado. La gente aún piensa que "debí ganar el trofeo", recuerda Sneijder, pero en opinión del exfutbolista "ganar la Liga de Campeones [formando parte del Inter de Milán] fue mejor que cualquier trofeo individual".

Sneijder se retiró del fútbol en agosto de este año, tras una exitosa carrera en la que logró, además del máximo trofeo a nivel de clubes de Europa, el subcampeonato en el Mundial Sudáfrica 2010 con Holanda, con la cual logró 31 goles, y jugar en equipos como el Ajax y Real Madrid, además del citado Inter.