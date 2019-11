Gobierno de facto de Bolivia acusa a México de violar política de asilo por un supuesto video de Morales que "incita a la violencia"

El gobierno de facto de Bolivia presentó una protesta formal al Estado mexicano por una supuesta violación a los principios de asilo político, tras la difusión de un video en el que el mandatario depuesto, Evo Morales, supuestamente "atenta contra la estabilidad" y la "paz social" del país suramericano.

Este jueves, la Cancillería del Gobierno de facto de Bolivia emitió un comunicado de prensa denunciando que México "ha desconocido la Declaración sobre el Asilo Territorial" adoptada por la Asamblea General de la ONU, que establece que los Estados que conceden asilo no permitan "actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas".

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el país violó "los principios que rigen la institución de asilo político", tras la difusión de un supuesto video de Evo Morales en el que el mandatario depuesto "incita a la violencia desde México".

El pasado miércoles, el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, anunció que presentarían una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de Morales, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno, que tomó el poder tras el golpe de Estado en Bolivia, difundió un video en el que un dirigente sindical de Cochabamba presuntamente recibía órdenes de Morales para cercar las ciudades, como parte de las protestas contra la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha respondido a la protesta. No obstante, ya tuvo un cruce de declaraciones con su contraparte.

Primera respuesta de México

La semana pasada, Áñez afirmó que Morales "no tiene el derecho" de hablar de la situación del país; y se amparó en el tratado internacional de Montevideo (1939), suscrito por Bolivia. "Evo Morales, desde su exilio, está rompiendo con todos los protocolos porque él no debería estar haciendo declaraciones públicas, se supone que es un exiliado", dijo la exsenadora opositora.

En respuesta, la Cancillería de México aclaró que el país no forma parte de dicho tratado y subrayó que Bolivia, por su parte, no lo ha ratificado. Además, la SRE enunció que la libertad de expresión está garantizada en el artículo 6 de su Carta Magna y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), donde no se hace distinción entre ciudadanos mexicanos y extranjeros, ni tampoco sobre su condición de estancia.

Respuesta de Morales

Por su parte, desde su asilo político en México, Morales denunció este jueves la existencia de una red "mentiras y acusaciones" que intentan socavar su credibilidad. "Dijeron que ya estaba en Bolivia, que soldados rusos estaban en mi país para mi llegada. Ahora me acusan con montajes como parte de esa campaña", tuiteó el mandatario depuesto.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!