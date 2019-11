Kissinger: "Si la disputa comercial entre EE.UU. y China se desarrolla sin restricciones, el resultado podría ser peor que la I Guerra Mundial"

Voz renombrada en EE.UU., el exsecretario de Estado Henry Kissinger declaró este jueves que China y Estados Unidos se encuentran "al borde de una guerra fría", y advirtió que la actual contienda comercial entre las dos naciones podría intensificarse hasta llegar a un conflicto armado peor que la Primera Guerra Mundial si se deja sin resolver. Así lo afirmó durante el Foro de la Nueva Economía de Bloomberg, que se celebra en estas fechas en Pekín.

"Si se permite que el conflicto se desarrolle sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló porque no se pudo dominar una crisis relativamente menor", señaló el exdiplomático de 96 años, quien en 1971, como secretario de Estado del entonces presidente Richard Nixon, voló a Pekín para comenzar conversaciones políticas y comerciales con China.

"Esto hace especialmente importante que un período de tensión relativa sea seguido por un esfuerzo explícito para comprender cuáles son las causas políticas y, por un compromiso de ambas partes, tratar de superarlas", dijo Kissinger, agregando que "aún estamos lejos de que sea demasiado tarde para eso, porque todavía nos encontramos en los inicios de una guerra fría".

Kissinger señaló, además, que espera que las negociaciones comerciales brinden una apertura a las discusiones políticas entre los dos países.

"Todo el mundo sabe que las negociaciones comerciales, que confío tengan éxito y cuyo éxito apoyo, solo pueden ser un pequeño comienzo para una discusión política que espero que tenga lugar", dijo el exsecretario de Estado.

Acuerdo comercial entre EE.UU. y China

Las declaraciones de Henry Kissinger se producen mientras EE.UU. y China tratan de lograr un acuerdo comercial.

El pasado 11 de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ambas partes habían alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial, cuya segunda etapa arrancaría "casi de inmediato", una vez que se firmaran los primeros documentos.

A inicios de noviembre, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, señaló que como resultado de las negociaciones entre Pekín y Washington, "durante las últimas dos semanas" las partes "acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases, a medida que se avanza en el acuerdo".

No obstante, al día siguiente Trump afirmó que no había acordado eliminar los aranceles sobre los productos chinos, aunque a Pekín le gustaría que lo hiciera. Hasta el momento, las partes no han firmado nada.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!