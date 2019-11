Aconsejan al príncipe Andrés no ir a EE.UU. a declarar por el caso Epstein por el riesgo de ser arrestado

El príncipe Andrés de York podría ser arrestado en Estados Unidos si acepta viajar al país norteamericano para testificar por el caso de Jeffrey Epstein, el difunto multimillonario estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, ha afirmado una reputada abogada británica.

La baronesa Helena Kennedy, jurista especializada en derechos humanos y civiles, recomendó al segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido mantener la entrevista con los investigadores estadounidenses en Londres en vez de volar a EE.UU.

El duque de York afirmó que tiene intención de hablar con los detectives del FBI que investigan el caso tras la petición de los abogados de varias víctimas del pedófilo para que declarara bajo juramento como testigo clave.

"No me gustaría que fuera enviado allí, porque estaría muy preocupada de que de repente pudiera ser arrestado y no pudiera salir de Estados Unidos. Me provocaría mucha ansiedad", comentó Kennedy, conocida por defender a la infanticida Myra Hindley en 1974.

Abandono de la vida pública

En un comunicado emitido el pasado día 20, el príncipe Andrés anunció su decisión de "retirarse de sus funciones públicas" en la Casa Real. Tras lamentar su desafortunada asociación con Epstein y su solidaridad con las víctimas, aseguraba que estaba dispuesto a ayudar a "cualquier organismo de seguridad con sus investigaciones" respecto a las actividades delictivas del multimillonario, quien se suicidó el pasado agosto en una prisión de Nueva York mientras estaba a la espera a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

La decisión del duque de York se anunció días después desde la emisión de una "catastrófica" entrevista en la BBC que desencadenó una fuerte polémica.

En el transcurso de esta, el príncipe Andrés —octavo miembro de la familia real en la sucesión al trono británico— negó "categóricamente" haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, una de las exesclavas sexuales de Epstein, y reconoció que su decisión de mantener la amistad con multimillonario después de que este fuera condenado en 2008 por prostitución de menores fue una "decisión equivocada", si bien dijo no lamentar esta amistad por "las oportunidades" que le brindó para aprender de él sobre negocios.

Asimismo, otro aspecto que generó gran escándalo fue que durante la entrevista no mostró su solidaridad con las víctimas de la red del pedófilo estadounidense.