Captan cómo varios policías de Colombia agarran y golpean a una comunicadora hasta dejarla inconsciente

El momento en que Diana Pinzón, una comunicadora gráfica que estudia en la Universidad Pedagógica Nacional, es golpeada por al menos cinco integrantes de la Policía Nacional durante el paro nacional del jueves en Bogotá, Colombia, fue captado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La joven, que se encontraba haciendo un registro audiovisual de las protestas junto a un compañero, narró en una entrevista televisiva con el canal Red Más el momento en que fue agredida.

"Estábamos haciendo un registro audiovisual con un compañero cuando llegaron los motorizados [policías a bordo de motocicletas] y uno me llamó. Me dijo '¡manos arriba!' y le contesté '¡somos de prensa!', le enseñamos el carnet, pero igual me tomó por la chaqueta y a mi compañero lo lanzaron al suelo y le pegaron un bolillazo [golpe dado con una porra] en la cabeza", contó Pinzón.

La comunicadora relató que al momento de intervenir para evitar que su compañero siguiera recibiendo golpes, fue atacada por la Policía Nacional. "Ahí es cuando me agarran entre cinco o seis (policías) a darme patadas, bolillo. Yo quedé inconsciente en el piso, me dejaron tirada como una bolsa de basura, literal, incluso me arrastraron después de la paliza y a mi compañero se lo llevaron", recordó.

Pinzón hizo una denuncia pública sobre el riesgo que corren los comunicadores: "¿por qué nosotros le tenemos que temer a la Policía Nacional en vez de sentirnos resguardados?", cuestionó.

La comunicadora fue atendida en una unidad de medicina legal, luego que una mujer identificada en Twitter como @maluroes11, y quien videograbó el momento de la agresión contra los dos jóvenes, le brindara los primeros auxilios.

"Me encuentro muy adolorida; me destrozaron la frente, tengo hematomas en todo el cuerpo, estoy literal en la mala, muy conmovida, muy triste, traumada", expresó Pinzón.

Finalmente, la joven detalló que su compañero se encuentra golpeado, pero fue liberado la noche del jueves. Acusó, además, que el equipo de trabajo que les fue confiscado por los policías no les había sido devuelto.

"Me agarraron, entre todos me dieron"

La usuaria @maluroes11 fue quien hizo público el momento en que Diana Pinzón era golpeada.

Después de grabar la agresión, la joven bajó de su apartamento para auxiliar a Pinzón y compartió un video en que la comunicadora se identifica.

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VIDEO PUEDE HERIR SU SENSIBILIDAD

Varios policías agreden a jóvenes en medio de las marchas en Bogotá"Me agarraron entre viejas [mujeres] y entre tombos [policías]. Todos me dieron reduro", denuncia joven fotógrafa que fue rodeada y golpeada por agentes de Policía en Bogotá. pic.twitter.com/KcoYlKJBMH — RT en Español (@ActualidadRT) November 22, 2019

"Me agarraron entre viejas, entre todos me dieron", manifiesta Diana a la cámara mientras la sangre le corre por la cabeza por los golpes recibidos.

Protesta nacional

La brutal agresión a Diana Pinzón sucedió en el marco de la protesta nacional del jueves en Colombia, que fue convocada por sindicatos, jubilados, trabajadores y estudiantes "contra el paquetazo de medidas regresivas en materia económica, social, laboral y ambiental, por la vida, la paz y los derechos humanos", según indicó, en un comunicado, el Comité Nacional de Paro.

A pesar de que el Ejecutivo ha desmentido el supuesto 'paquetazo' de reformas laborales, pensionales y tributarias, las protestas contra el Gobierno de Duque continuaron en varias ciudades colombianas este viernes.

En la Plaza Bolívar de Bogotá, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disolvió con gas lacrimógeno por segundo día consecutivo a los manifestantes. También se registraron algunos saqueos y hechos vandálicos cometidos por pequeños grupos violentos, cuya actuación ha sido repudiada por la mayoría de las personas que protestan pacíficamente.

Hasta ahora, se reportan tres manifestantes muertos y casi 300 heridos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!