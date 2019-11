Fuerza Aérea de Bolivia niega que haya intentado atentar contra Evo Morales

La Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) emitió este viernes un comunicado para negar los señalamientos del presidente depuesto, Evo Morales, quien afirmó haber sido víctima de un fallido atentado el pasado 4 de noviembre, luego de que el helicóptero FAB 007 que lo trasladaba presentara un problema mecánico y se viera forzado a aterrizar de emergencia, segundos después de despegar.

La FAB rechazo la versión de Morales, quien aseguró que el incidente había sido provocado por militares bolivianos y organizado por el excomandante de esa institución, Jorge Gonzalo Terceros.

Al respecto, la institución recordó que se había activado una Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), acompañada por personal de seguridad de la aeronave, que trabaja para esclarecer las causas del accidente.

"A la fecha, se tiene un avance de un 80% de la investigación, esperándose para los próximos días poder informar las conclusiones y resultados a las que llegaron las investigaciones", concluye el comunicado.

El lunes 4 de noviembre, el helicóptero que trasladaba a Morales desde Colquiri (La Paz) hacia la ciudad de Oruro tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a una falla mecánica.

En ese entonces, la Fuerza Aérea detalló que la aeronave había presentado "un fallo mecánico del rotor de cola durante el despegue", lo que provocó "un aterrizaje de emergencia", sin que se produjeran daños personales.

Sin embargo, desde su asilo en México, Morales ha señalado que quiere una investigación profunda del incidente, al considerar que no fue casual.

"Yo he viajado tanto en helicópteros cada día, ventarrones, lluvias y a veces nubosidad. Esa vez solo fue una pequeña llovizna. Después ya me he dado cuenta que el general comandante de la Fuerza Aérea, (Jorge Gonzalo) Terceros es el que ha hecho este atentado", dijo Morales en una entrevista concedida al programa del expresidente de Ecuador Rafael Correa, en RT.