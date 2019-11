Programa benéfico del príncipe Andrés pierde el patrocinio del segundo banco más grande de Reino Unido por el escándalo del caso Epstein

Días después de que el príncipe Andrés de York abandonara todas sus funciones públicas en medio del escándalo por sus vínculos con el multimillonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, el banco Barclays ha decidido cancelar su colaboración financiera con su iniciativa de apoyo a emprendedores Pitch@Palace, informa The Financial Times.

"A la luz de la situación actual, hemos informado a Pitch@Palace que en el futuro, lamentablemente, ya no participaremos en el programa", cita el diario a un portavoz de la entidad.

Barclays, el segundo banco más importante de Reino Unido, se une así a otros patrocinadores —entre ellos, KPMG, Standard Chartered y Bosch— que han decidido dejar de apoyar la iniciativa encabezada por el segundo hijo varón de la reina Isabel.

Horas antes, The Telegraph publicó que el duque de York había dejado de dirigir Pitch@Palace y que el programa continuaría funcionando con otra denominación y no tendría ninguna relación con la casa real británica. No obstante, por el momento su sitio web oficial continúa utilizando el mismo nombre.

El programa Pitch@Palace fue fundado por el príncipe Andrés en el año 2014 como una plataforma benéfica dedicada a promover, bajo el patrocinio real, a empresas emergentes británicas y facilitarles asesoramiento y conexiones con inversores.

El duque de York renunció a sus funciones públicas esta semana después de la emisión de una "catastrófica" entrevista en la BBC en la que negó "categóricamente" haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, una de las exesclavas sexuales del difunto Jeffrey Epstein. Asimismo, reconoció que mantener su amistad con el multimillonario después de que este fuera condenado en 2008 por prostitución de menores fue una "decisión equivocada", si bien afirmó no lamentarla por "las oportunidades" que esta le brindó para aprender sobre los negocios.