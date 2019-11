Por qué fracasó el lanzamiento de Stadia, la plataforma de videojuegos por 'streaming' de Google

Desde el pasado 19 de noviembre ya está disponible Google Stadia, la nueva plataforma de videojuegos por 'streaming' de Google, que gracias a la nube permite jugar videojuegos de alta gama sin CD o descargas, y sin consolas o computadoras.

Varios expertos, aunque están impresionados por la tecnología en sí misma, señalan que Google Stadia aún no está terminado y no es lo que la empresa prometió durante la presentación en marzo pasado. Además, de momento es muy caro.

"Si espera que Stadia se vea o funcione tan bien como una computadora para juegos de alta gama o incluso una consola de juegos de alta gama, [...] es posible que se quede decepcionado", señalaron los especialistas del portal The Verge.

¿Por qué critican a Stadia?

De momento, Google Stadia solo está disponible en la versión Premiere Edition, que cuesta 130 dólares e incluye un mando, adaptador para el televisor Chromecast Ultra y 3 meses de suscripción Pro al servicio. Tras pasar estos meses, la suscripción costará 10 dólares por mes, mientras que los videojuegos, que tienen precio de entre 20 y 60 dólares, deben comprarse por separado.

Otra piedra angular de las quejas es la resolución de video. En particular, los expertos señalan que los servidores de Google no corren juegos en el anunciado 4K. Por ejemplo, a pesar de los 60 cuadros estables por segundo, el juego 'Destiny 2' funciona en resolución 1080p, que se extiende artificialmente a 4K.

Asimismo, existe un retraso significativo entre el hacer clic en los botones y la respuesta del sistema, lo que puede ser crítico en algunos juegos, según encontraron especialistas de The Washington Post.

"Cuando se presiona un botón, la acción tarda demasiado. Y el retraso es variable. Esto significa que nunca podrá ajustarse al retraso en el tiempo", advierten los expertos, agregando que probaron varios juegos que ofrece el servicio, y esta falla estaba presente en cada uno de ellos.

Además, varias personas que hicieron pedidos anticipados, obtuvieron un código de acceso al servicio unos días después de recibir el mando, por lo que no pudieron jugar en el día del lanzamiento de Google Stadia, según recoge The Verge. A su vez, algunos usuarios de Reddit se quejan de que los adaptadores Chromecast Ultra se sobrecalientan al reproducir Google Stadia.

"Versión beta por la que Google cobra dinero real"

Cabe destacar que de momento en Google Stadia están disponibles 22 juegos, como 'Assassinʼs Creed Odyssey' y 'Red Dead Redemption 2', que es poco. Además, el servicio ahora solo funciona en 14 países: EE.UU., España, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.

Asimismo, varias características anunciadas durante la presentación aún no funcionan. Por ejemplo, no se puede ingresar al juego desde el tráiler de YouTube, como había sido anunciado.

"Efectivamente, es una versión beta por la que Google está cobrando dinero real, y debería esperar hasta el 2020 para que eso cambie", concluyó The Verge.

Tecnología de buenas perspectivas

No obstante, varios expertos coinciden en que la nueva plataforma emplea una tecnología de buenas perspectivas.

Google Stadia es "más confiable que cualquier otro servicio que haya probado", señala un especialista de The Verge. El experto también elogió la plataforma por el hecho de que los videojuegos funcionan bien incluso cuando la velocidad de Internet es de 10-15 megabits por segundo.

Por su parte, el portal Eurogamer califica la tecnología de "impresionante", subrayando que Google Stadia es un verdadero logro en el ámbito de los videojuegos de transmisión.

Se destaca que los videojuegos en la plataforma se ven muy bien, aunque sí se nota la diferencia con los que se ejecutan en consolas o computadoras.

Además, los videojuegos en Stadia se descargan mucho más rápido que en consolas u ordenadores. Por ejemplo, la descarga de 'Destiny 2' en la plataforma de Google dura 23 segundos, mientras que en la Xbox One X este proceso ocupa hasta 116 segundos. Según observa Eurogamer, el videojuego 'Shadow of the Tomb Raider' supera a la versión para la Xbox One X en varios aspectos, desde la velocidad de cuadros hasta la resolución.

También cabe destacar que Google Stadia no requiere descarga ni instalación de los videojuegos, como ocurre con las consolas y ordenadores.

