Dejan en libertad bajo fianza a la joven acusada de alentar al suicidio a su novio enviándole 47.000 mensajes

Inyoung You se ha declarado inocente, al presentarse voluntariamente ante un tribunal de EE.UU.

La joven surcoreana Inyoung You, acusada de homicidio involuntario por supuestamente haber incentivado a su novio al suicidio, se declaró inocente este viernes durante su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de Suffolk (Massachusetts, EE.UU.), informan medios locales.

La joven se presentó voluntariamente en la corte, después de retornar de su país de origen, donde negó los cargos y pagó una fianza de 5.000 dólares para esperar el juicio en libertad, que ha sido programado para noviembre del próximo año. You, que también cuenta con ciudadanía estadounidense, recibió la orden de entregar su pasaporte y permanecer en dicho estado.

La acusación

You, de 21 años, fue inculpada tras el suicidio de Alexander Urtula, de 22 años, su novio y compañero de estudios, quien acabó con su vida el pasado 20 de mayo, unas horas antes de graduarse como biólogo de la Universidad de Boston, tras saltar del último piso de una edificación aledaña.

De acuerdo con las pesquisas, en el celular de Urtula, en los dos últimos meses los jóvenes intercambiaron más de 75.000 mensajes, de los cuales 47.000 fueron enviados por You. Los fiscales señalan que en repetidas ocasiones You le alentó a suicidarse, con expresiones como "Mátate", "No mereces nada en el maldito mundo" y le mencionaba que el mundo estaría mejor sin él.

Además se descubrió que la joven abusó física, verbal y psicológicamente de Urtula y también que realizaba exigencias, para las cuales amenazaba con hacerse daño si no se le satisfacía.