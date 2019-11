Jefe de la Policía de Bogotá: "Agente del Esmad que hirió a un joven con su granada no disparaba contra él y dice que 'hasta aquí le llegó su vida'"

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el mayor general Hoover Penilla, en el marco de una rueda de prensa celebrada este 24 de noviembre, ha declarado que el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que lanzó el día anterior la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Dilan Cruz no estaba apuntando al joven, sino que el impacto resultó ser accidental.

"En primera instancia, hasta dónde yo he logrado conocer, no disparó en contra de él", ha aseverado. "No sé si con lo que vaya a comentar estoy yo también incurriendo en una situación en la cual cualquier ente de control me llame a responder, pero lo cuento como comandante de policía cuando uno de sus hombres se le acerca y llorando dice: 'Me sucedió esto; pasó esto'", ha señalado.

En este sentido, Penilla ha hecho hincapié en que se trata de una situación compleja y ambigua, ya que "es el drama que se está viviendo en ambas familias", la del joven gravemente herido y la del policía involucrado.

El comandante aseguró que sus agentes no salen a las calles a causar daño a las personas. "El policía no sale a maltratar a nadie", ha reiterado y continuó en referencia al agente involucrado: "Cuando a mí ese policía me dice, dentro de su drama: 'Hasta aquí me llegó mi vida; hasta aquí mi familia, hasta aquí mi profesión'. Hasta aquí todo lo que él ha proyectado, lo que ha construido", ha puntualizado.

"Pues lógico que yo no puedo levantar a Dilan de allí de esa cama donde está en este momento, o esa sala de cuidados intensivos. Pero también tengo que ponerme en los zapatos de esta otra persona", ha subrayado.

"Habrá situaciones que se nos van a salir de las manos"

En referencia a las circunstancias del incidente con Dilan Cruz, quien fue herido por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno del Esmad en el centro de Bogotá, Penilla ha aseverado que el grupo antidisturbios "no estaba allí porque quiso", sino porque "ha venido una serie de desórdenes, desmanes a nivel de la ciudad".

"Ya estamos completando cuatro días en esta situación. Y vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer la normalidad. Y yo se los dije: 'cueste lo que cueste, pero siempre cumpliendo las normas, las leyes. Respetando a todos y cada uno, de uno y otro lado'. Pero habrá situaciones que se nos van a salir de las manos. Como esta [la de Dilan Cruz]. Lamentable. Soy el primero que lo lamenta", ha concluido.

Mientras tanto, en varias partes de la capital colombiana, continúan las manifestaciones en rechazo a las políticas del gobierno de Duque. Además, numerosos activistas se han reunido frente al Hospital San Ignacio, en el que se encuentra ingresado, en estado crítico, el joven Dilan Cruz. El incidente está siendo investigado por orden del presidente de Colombia, Iván Duque.