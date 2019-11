VIDEO: Una musulmana se enfrenta a un hombre que insultaba a una familia de judíos en el metro de Londres

La Policía de Londres, Reino Unido, ha detenido al sospechoso de protagonizar un ataque antisemita contra una familia judía en el metro de la capital británica, informan medios locales.

El 22 de noviembre una pareja y sus dos hijos viajaban en el medio de transporte, cuando un hombre de raza negra se les acercó y comenzó a recriminarles pasajes bíblicos antijudíos. "Los viles abusos antisemitas eran muy inadecuados para que cualquier niño o adulto los escuchara", afirmó el padre de familia. "Lo único en lo que podía pensar era en la seguridad de mis hijos y lo mejor que podía hacer en ese momento era contenerme e intentar distraer" a los niños.

También contó que había pedido reiteradamente al agresor que se alejara de su familia. Otro pasajero intervino, pero el atacante le advirtió que él no era un pastor y lo amenazó con golpearlo. Finalmente, una mujer musulmana se interpuso en la discusión y trató de apaciguar al agresor.

"Era bastante agresivo"

"Siendo madre de dos hijos, sé lo que es estar en esa situación y me gustaría que alguien me ayudara si estuviera en circunstancias similares", sostuvo Asma Shuweikh. "Era bastante agresivo" y "me hubiera gustado que más gente intercediera y dijera algo, porque de esa forma no se habría comportado de la manera en que lo hizo", agregó.

El padre de familia afectado, por su parte, manifestó estar muy agradecido con Shuweikh, a quien espera conocer en persona para darle las gracias. "Sin su intervención, él [agresor] habría continuado su abuso, lo que podría haber terminado en violencia física", comentó el hombre.

El sospechoso fue detenido al día siguiente, bajo sospecha de un delito de orden público con agravantes raciales.