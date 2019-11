'Vivas nos queremos': la demanda de las mujeres plasmada en una protesta artística en el corazón de Ciudad de México (VIDEO)

Grupos de mujeres decoraron una barricada que protege el monumento al Ángel de la Independencia, en la avenida principal de la Ciudad de México, para condenar la violencia y el machismo de su país con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De 2015 a octubre de 2019, se han registrado al menos 3.578 feminicidios en el país, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan solo en lo que va de 2019, se han registrado 833 feminicidios en el país. En 2018, la cifra fue de 912 homicidios con un componente de género, seguido de 2017 con 765 y 2016 con 642, lo que revela una tendencia a la alza en los últimos años.

Para una de las participantes en el mural, su protesta artística subraya dichas cifras. "Entendemos que el enojo es manifestación y pone en la mira algo más importante que nos ha rebasado y que son los feminicidios", expresó.

Además, en México hay indicios de 2.943 actos de violación sexual contra mujeres y niñas entre enero a septiembre pasados, según estimaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según el número de denuncias realizadas al teléfono de emergencia 911.

También se reportaron por esa vía 4.075 casos de otros tipos de abuso sexual y 5.704 casos de acoso u hostigamiento sexual en el mismo periodo.

'No es mi ropa, no es la hora, no es el lugar, no soy yo', se aprecia escrito en la pared, donde una chica dibuja a otra como ella. Se trata de una mujer vestida de manera formal, la rodean mensajes que suelen usarse para justificar la violencia contra las mujeres.

"Hasta que alguien no pasa por eso, no sabe abrir los ojos, creo que deberíamos de ser más empáticos con el movimiento, en cuanto a la inseguridad que existe", expresa Fran, autora del dibujo.

Algunas de las participantes crearon un escudo tejido para proteger las creaciones. "Para no olvidar, para que podamos vivir sin violencia y también porque a través del tejido nos unimos todas", manifiesta una joven tejedora.

Agresiones contra niñas

De 2016 a la fecha se han cometido 280 feminicidios contra menores de 18 años de edad en México, de acuerdo con el dossier Niñas, Niños y Adolescentes elaborado por la Cámara de Diputados.

El informe señala que el feminicidio infantil es un acto que suele ocurrir en el hogar y es perpetrado por padres, hermanos, tíos o algún otro familiar y, en menor medida, por las madres.

En este tipo de crímenes, el perpetrador aprovecha la situación de vulnerabilidad y riesgo de una víctima infantil. "El feminicida ve en las mujeres un objeto de fácil acceso para la satisfacción de deseos sexuales. Al ser una niña, es más fácil de someter", señala el documento.

Según los últimos datos disponibles, 317.996 niñas y adolescentes de hasta 15 años de edad fueron atendidas en servicios de salud por casos relacionados con violencia sexual entre 2010 y 2015.

Asimismo, México es el primer país emisor de pornografía infantil desde 2013. Tan sólo en 2018, las autoridades mexicanas documentaron 5.000 cuentas personales de internet desde las cuales se difundía pornografía infantil.

Al grito de "Vivas nos queremos", las mujeres concluyeron la manifestación artística en uno de los sitios más emblemáticos en Ciudad de México. Buscan hacer de todos y todas la lucha contra la violencia de género.